США розширять список країн, підозрюваних у валютних маніпуляціях

Міністерство фінансів США двічі на рік випускає доповідь, в якій серед іншого вказуються країни, підозрювані в маніпуляціях з валютами. За даними співрозмовників агентства, в найближчому за часом доповіді, який вийде в поточному місяці, число таких держав буде складати близько 20. У минулому звіті їх було 12. Відзначається, що розширення списку станеться через те, що Мінфін змінив один з критеріїв, який впливає на внесення країн до цього переліку.

На даний момент США ведуть нагляд за діями з національними валютами країн — найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів, а також Швейцарії.

Bloomberg відзначає, що в розширений список можуть увійти Росія, В’єтнам, Індонезія, Ірландія, Малайзія і Таїланд, які мають великий профіцит торгового балансу з США. Очікується, що Індія і Південна Корея будуть виключені з переліку.

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Трамп раніше звинувачував ЄС, Китай і Росію в маніпулюванні курсом своїх валют.

Нагадаємо, раніше в Україні закликали США посилити антиросійські санкції.