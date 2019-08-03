США разрабатывают новые ракетные системы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. США работают над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает УНН со ссылкой на DW.
После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон ускоряет разработку новых ракетных систем.
США уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования", заявил Эспер.
По его словам, новая ракетная программа пока находится на "ранней стадии".
Соединенные Штаты добросовестно соблюдали свои обязательства в рамках соглашения, подчеркнул министр. При этом Эспер обвинил Россию в "длительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД.
Напомним, Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении.