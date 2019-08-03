США розробляють нові ракетні системи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. США працюють над мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет. Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) Вашингтон прискорює розробку нових ракетних систем.
США вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування", заявив Еспер.
За його словами, нова ракетна програма поки що перебуває на "ранній стадії".
Сполучені Штати сумлінно дотримувалися своїх зобов'язань в рамках угоди, підкреслив міністр. При цьому Еспер звинуватив Росію в "тривалих і неодноразових порушеннях" ДРСМД.
Нагадаємо, Трамп повідомив про переговори з Росією і Китаєм про нову ядерну угоду.