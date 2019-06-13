США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились, что Вашингтон разместит на территории страны эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом сообщает УНН со ссылкой на совместную декларацию двух лидеров по итогам встречи, опубликованную на сайте Белого дома.
"Соединенные Штаты в случае необходимости намерены делиться полученной от деятельности этой эскадрильи информацией для обеспечения наших задач в сфере безопасности", — сказано в документе.
Еще одной договоренностью стало создание на территории Польши пункта высадки с воздуха для обеспечения переброски сил как во время учений, так и в случае чрезвычайных ситуаций.
Напомним, США увеличат свой контингент в Польше на 1 тыс. человек. Сейчас здесь находятся около 4,5 тыс. американских военнослужащих. Мера принята в целях предоставления "дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания" в Польше.