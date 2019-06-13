США розмістять в Польщі ескадрилью розвідувально-ударних безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда домовилися, що Вашингтон розмістить на території країни ескадрилью розвідувально-ударних безпілотників MQ-9. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільну декларацію двох лідерів за підсумками зустрічі, яка опублікована на сайті Білого дому.
"Сполучені Штати в разі необхідності мають намір ділитися отриманою від діяльності цієї ескадрильї інформацією для забезпечення наших завдань в сфері безпеки", - сказано в документі.
Ще однією домовленістю стало створення на території Польщі пункту висадки з повітря для забезпечення перекидання сил як під час навчань, так і в разі надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, США збільшать свій контингент в Польщі на 1 тис. осіб. Зараз тут перебувають близько 4,5 тис. американських військовослужбовців. Міра прийнята з метою надання "додаткових можливостей для захисту і потенціалу стримування" в Польщі.