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США рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки С-400

Киев • УНН

 • 10084 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения рестрикций в отношении Турции в ответ на планы Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщает в своем материале агентство Bloomberg, отмечает УНН.

США рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки С-400

Наиболее серьезный пакет ограничительных мер обсуждается между членами Совета национальной безопасности США, Госдепартаментом и Минфином и “нанесет вред турецкой экономике, которая и так переживает непростые времена”, приводит агентство слова трех неназванных источников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что наибольшей поддержкой пользуется вариант введения санкций в соответствии с принятым в США в 2017 году законом CAATSA (“О противодействии противникам Америки посредством санкций”) против ключевых оборонных предприятий, сотрудничающих с российскими компаниями. Планируемые рестрикции отрежут турецким предприятиям доступ к финансовой системе США, что сделает невозможным закупку Анкарой деталей американского производства, а также продажу своей продукции на территории Соединенных Штатов.

По данным источников Bloomberg, американские санкции могут вступить в силу в начале июля, когда Турция начнет получать от России ЗРС С-400, однако, указывает агентство, Трамп не планирует объявлять об этих мерах до проведения саммита Группы двадцати в Осаке в конце июня, где глава Белого дома может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напоминаем, в понедельник США предупредили Турцию, что размещение на ее территории российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может повлечь не только запрет на экспорт в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35, но и введения санкций.

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