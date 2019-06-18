США попереджають про санкції проти Туреччини за розміщення систем С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У понеділок США попередили Туреччину, що розміщення на її території російських зенітно-ракетних комплексів С-400 може спричинити не тільки заборона на експорт до Туреччини винищувачів-бомбардувальників F-35, але і введення санкцій, повідомляє телекомпанія Foxnews, передає УНН.
У листі міністру оборони Туреччини Хулуси Акару виконуючий обов’язки міністра оборони США Патрік Шанахан попереджає, що Туреччина не отримає замовлені нею винищувачі F-35, якщо Анкара завершить операцію з купівлі систем С-400. Мало того, глава Пентагону першим з американського керівництва заговорив про можливість введення санкцій проти Туреччини-союзника США по НАТО в рамках закону “Про протидію противникам США за допомогою санкцій”.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу різко відреагував на лист Шанахана, оголосивши на прес-конференції в Анкарі, що Туреччина уклала угоду з Москвою на постачання С-400 і що зенітні установки будуть доставлені в країну.
Туреччина є учасником програми створення F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Адміністрація президента Реджепа Ердогана прийняла у 2016 році рішення про придбання 24 винищувачів-бомбардувальників F-35 протягом трьох років. Анкара вже закупила 4 літаки, але наразі вони знаходяться на військово-повітряній базі в США, де мали розпочатися навчання турецьких пілотів поводження з новими літаками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США заборонили польоти турецьких пілотів на винищувачах F-35
Представники США стверджують, що придбання Туреччиною систем С-400 може становити загрозу для F-35, оскільки ці дві системи не сумісні. Патрік Шанахан вказує в своєму листі кінець липня як крайній термін, до закінчення якого Туреччина повинна визначитися: або F-35, або С-400. Шанахан додає, що якщо Туреччина розмістить російські установки, то в Конгресі США в наявності рішучість як демократів, так і республіканців ввести санкції проти Туреччини, таких як обмеження турецького експорту в США або обмеження діяльності турецьких компаній у фінансовій системі США. Такі заходи передбачаються законом “Про протидію противникам США за допомогою санкцій”.
Минулого тижня Палата представників погодила резолюцію, яка засуджує рішення Туреччини про закупівлю систем С-400 у Росії.
Президент США Дональд Трамп поки особисто не висловлювався в зв’язку з конфліктом щодо С-400. Однак президент Туреччини Ердоган заявив у неділю під час свого візиту до Таджикистану, що угода завершена і що перші установки С-400 прибудуть до Туреччини в липні.