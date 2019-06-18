США попереджають про санкції проти Туреччини за розміщення систем С-400

КИЇВ. 18 червня. УНН. У понеділок США попередили Туреччину, що розміщення на її території російських зенітно-ракетних комплексів С-400 може спричинити не тільки заборона на експорт до Туреччини винищувачів-бомбардувальників F-35, але і введення санкцій, повідомляє телекомпанія Foxnews, передає УНН.