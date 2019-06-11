США заборонили польоти турецьких пілотів на винищувачах F-35

За даними видання, це рішення прийнято генералом Тодом Кентербері, командиром повітряного підрозділу, що базується на військовій базі Люк в Арізоні в очікуванні офіційного рішення Вашингтона про відмову від продажу літаків F-35 Туреччині.

Сполучені Штати зажадали від Туреччини, свого союзника по НАТО, відмовитися від закупівлі російських зенітних С-400 в якості умови продовження участі Туреччини в консорціумі з виробництва F-35 і придбання цих літаків.

США побоюються, що літаки можуть використовуватися для поліпшення систем наведення російських зенітних комплексів.

Вашингтон дав Анкарі термін до 31 липня прийняти остаточне рішення про відмову від закупівлі С-400. В іншому випадку контракти на закупівлю F-35 будуть розірвані, і турецькі пілоти будуть відправлені додому.

Зараз на базі Люк знаходяться чотири пілоти і два турецьких інструктори.

Як повідомив Foreign Policy, такий варіант виглядає найбільш ймовірним, оскільки поставки перших комплексів C-400 в Туреччину очікуються вже в цьому місяці.

Пентагон вже веде попередні переговори з міністерством оборони Туреччини та повернення застави на покупку літаків, вже внесеного Туреччиною.

Нагадаємо, Сполучені Штати розчаровані рішенням Туреччини відправити своїх військовослужбовців в Росію, щоб навчатися роботі з зенітними ракетними системами (ЗРС) С-400.