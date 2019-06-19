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США розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через купівлю С-400

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення рестрикцій щодо Туреччини у відповідь на плани Анкари закупити у Росії зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400. Про це повідомляє у власному матеріалі агентство Bloomberg, зазначає УНН.

США розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через купівлю С-400

Найбільш серйозний пакет обмежувальних заходів обговорюється між членами Ради національної безпеки США, Держдепартаментом і Мінфіном і “завдасть шкоди турецькій економіці, яка і так переживає непрості часи”, наводить агентство слова трьох неназваних джерел, знайомих з ситуацією.

Відзначається, що найбільшу підтримку має варіант введення санкцій відповідно до прийнятого в США в 2017 році закону CAATSA (“Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій”) проти ключових оборонних підприємств, які співпрацюють з російськими компаніями. Плановані рестрикції відріжуть турецьким підприємствам доступ до фінансової системи США, що унеможливить закупівлю Анкарою деталей американського виробництва, а також продаж своєї продукції на території Сполучених Штатів.

За даними джерел Bloomberg, американські санкції можуть вступити в силу на початку липня, коли Туреччина почне отримувати від Росії ЗРС С-400, однак, вказує агентство, Трамп не планує оголошувати про ці заходи до проведення саміту Групи двадцяти в Осаці в кінці червня, де глава Білого дому може зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Нагадуємо, у понеділок США попередили Туреччину, що розміщення на її території російських зенітно-ракетних комплексів С-400 може спричинити не тільки заборона на експорт до Туреччини винищувачів-бомбардувальників F-35, але і введення санкцій.

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