США розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через купівлю С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення рестрикцій щодо Туреччини у відповідь на плани Анкари закупити у Росії зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400. Про це повідомляє у власному матеріалі агентство Bloomberg, зазначає УНН.
Найбільш серйозний пакет обмежувальних заходів обговорюється між членами Ради національної безпеки США, Держдепартаментом і Мінфіном і “завдасть шкоди турецькій економіці, яка і так переживає непрості часи”, наводить агентство слова трьох неназваних джерел, знайомих з ситуацією.
Відзначається, що найбільшу підтримку має варіант введення санкцій відповідно до прийнятого в США в 2017 році закону CAATSA (“Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій”) проти ключових оборонних підприємств, які співпрацюють з російськими компаніями. Плановані рестрикції відріжуть турецьким підприємствам доступ до фінансової системи США, що унеможливить закупівлю Анкарою деталей американського виробництва, а також продаж своєї продукції на території Сполучених Штатів.
За даними джерел Bloomberg, американські санкції можуть вступити в силу на початку липня, коли Туреччина почне отримувати від Росії ЗРС С-400, однак, вказує агентство, Трамп не планує оголошувати про ці заходи до проведення саміту Групи двадцяти в Осаці в кінці червня, де глава Білого дому може зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Нагадуємо, у понеділок США попередили Туреччину, що розміщення на її території російських зенітно-ракетних комплексів С-400 може спричинити не тільки заборона на експорт до Туреччини винищувачів-бомбардувальників F-35, але і введення санкцій.