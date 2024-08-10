США решили снять запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена решила отменить запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, который действовал в течение трех лет с целью прекращения войны в Йемене. Речь идет об отмене определенных поставок авиационных боеприпасов класса "воздух-земля", пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

"Администрация Байдена решила снять запрет на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии, отменив трехлетнюю политику давления на королевство с целью свертывания войны в Йемене", - пишет издание.

Как указано, речь идет об отмене приостановления определенных передач боеприпасов "воздух-земля" Саудовской Аравии.

"Мы будем рассматривать новые передачи на типовой индивидуальной основе в соответствии с политикой по передаче обычных вооружений", - сказал американский чиновник изданию.

Отмечается, что администрация Байдена на этой неделе проинформировала Конгресс о своем решении отменить запрет. Другой собеседник издания сообщил, что продажи могут возобновиться уже на следующей неделе.

"Согласно законодательству США, крупные международные соглашения по оружию должны быть рассмотрены членами Конгресса, прежде чем они станут окончательными. Демократы и республиканцы поставили под сомнение предоставление наступательного оружия Саудовской Аравии в последние годы, ссылаясь на проблемы, включая жертвы гражданских лиц во время ее кампании в Йемене и ряд проблем с правами человека", - отмечает издание.

Напомним,

США отменили запрет на поставки оружия "Азову".