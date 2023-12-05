В США планируют, что обновленная администрация Палестинской автономии получит контроль над послевоенной Газой

Чиновники администрации президента США Джо Байдена потратили недели на разработку многоэтапного плана, который учитывает новые аспекты управления сектором Газа по завершению войны. Стратегия предусматривает, что именно палестинские власти должны управлять полосой.

Об этом пишет Politico и сообщает УНН.

Детали

Многоэтапный послевоенный план США, согласно которому обновлённая Палестинская администрация окончательно займет контроль над Сектором Газа, как пишет издание пока не является достаточно совершенным решением, но американские официальные лица считают его лучшим из других вариантов для территории, где война между Израилем и боевиками ХАМАС привела ко многим сокрушительным последствиям, тысячам погибших и более 1,5 миллиона перемещенных лиц. Отмечается, что подобный план может поставить США на путь столкновения с израильским правительством.

Согласно информации издания Politico, ссылающегося на слова двух американских чиновников, один из которых является сотрудником Государственного департамента Белого дома, с середины октября чиновники изложили части стратегии в многочисленных позиционных документах и на межведомственных встречах среди участников, знакомых с дискуссиями.

Существуют предложения, что "обновлённые" Палестинские власти должны управлять полосой, но как это может работать, - пока публично не раскрывается. Американские стратеги говорят о самом выгодном варианте, соответствующим указанным выше планам, поскольку Палестинские власти, которые в настоящее время руководят частями Западного берега уже давно подвергаются обвинениям в коррупции и неэффективности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября

Общее видение, вытекающее из внутренних переговоров, заключается в многоэтапной реконструкции Газы после того, как завершатся тяжелые бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС. Сразу после этого потребуются международные силы, чтобы стабилизировать регион, а затем именно обновленная Палестинская администрация возьмет на себя себя управление на долгосрочную перспективу.

Ключевыми частями плана в частности является увеличение помощи, связанной с безопасностью, которую Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США предлагает Палестинской автономии.

В конце концов, мы хотим иметь палестинскую структуру безопасности в постконфликтной Газе - сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Как отмечает американское издание, в отношении вышеупомянутого планирования пока сохраняется сопротивление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль палестинских властей в Газе. Израильские официальные лица по большей части не желают обсуждать ничего другого, кроме текущей войны, которая была вызвана жестоким нападением ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1200 израильтян.

Напомним

Армия обороны Израиля активно действует против опорных пунктов ХАМАС в Джабалии. Также израильские военные совершили целенаправленную атаку на центр управления ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов