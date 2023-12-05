Армия обороны Израиля нацелилась на ХАМАС во время рейдов в Джабалии

Армия обороны Израиля активно действует против опорных пунктов ХАМАС в Джабалии. Также израильские военные совершили целенаправленную атаку на центр управления ХАМАС. Об этом сообщил ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

Войска ЦАХАЛ, как указано, действуют в районе Джабалии. За прошедшие сутки армия Израиля действовала в опорных пунктах ХАМАС, уничтожив инфраструктуру террористов в этом районе. Также ЦАХАЛ сообщил, что взял под контроль ключевые военные посты противника.

Также армия обороны и воздушные силы Израиля нанесли удары по зданиям, которые использовали террористы "Нухба" для военной деятельности.

Кроме того, израильская армия провела целенаправленный рейд на командно-контрольный центр сил внутренней безопасности ХАМАС в Джабалии, где они обнаружили материалы наблюдения и контроля, оружие и карты.

Также сообщается, что была проведена вечером операция в лагере беженцев в Дженине и нанесены на карту два дома одного из террористов.

Напомним

Армия обороны Израиля расширила наземные операции на всю территорию сектора Газа против опорных пунктов ХАМАС.

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