$43.4750.80
ukenru
11:02 • 458 просмотра
Эксклюзив
11 апреля, 05:00 • 15880 просмотра
11 апреля, 00:15 • 22780 просмотра
Эксклюзив
10 апреля, 14:18 • 25470 просмотра
Эксклюзив
10 апреля, 13:56 • 35576 просмотра
10 апреля, 10:50 • 31136 просмотра
Эксклюзив
10 апреля, 10:35 • 32545 просмотра
Эксклюзив
10 апреля, 09:36 • 48767 просмотра
10 апреля, 08:57 • 21426 просмотра
10 апреля, 08:34 • 18692 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.1м/с
68%
749мм
Графики отключений электроэнергии
США разморозят 6 млрд долларов иранских активов в Катаре - СМИ

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Соединенные Штаты Америки согласились вернуть Ирану замороженные активы в обмен на безопасность в Ормузском проливе. Сумма средств составляет примерно 6 млрд долларов.

Соединенные Штаты Америки согласились вернуть замороженные иранские активы, хранящиеся в Катаре. Речь идет о примерно 6 млрд долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

США согласились вернуть замороженные иранские активы, хранящиеся в катарских и других иностранных банках, приветствуя этот шаг как признак "серьезности" достижения соглашения с Вашингтоном на переговорах в Исламабаде

- говорится в сообщении СМИ.

Источники издания также отметили, что размораживание активов "напрямую связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив", что, как ожидается, будет ключевым вопросом на переговорах.

Также источник сообщил, что США согласились вернуть 6 млрд долларов замороженных иранских средств, хранящихся Катаром.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном направлены прежде всего на недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Reuters
Исламабад
Дональд Трамп
Тегеран
Катар
Соединённые Штаты
Иран