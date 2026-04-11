США разморозят 6 млрд долларов иранских активов в Катаре - СМИ

Соединенные Штаты Америки согласились вернуть замороженные иранские активы, хранящиеся в Катаре. Речь идет о примерно 6 млрд долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

США согласились вернуть замороженные иранские активы, хранящиеся в катарских и других иностранных банках, приветствуя этот шаг как признак "серьезности" достижения соглашения с Вашингтоном на переговорах в Исламабаде - говорится в сообщении СМИ.

Источники издания также отметили, что размораживание активов "напрямую связано с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив", что, как ожидается, будет ключевым вопросом на переговорах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном направлены прежде всего на недопущение получения Тегераном ядерного оружия.