США рассматривают автоматическое членство Украины в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения россией договоренностей - СМИ

ukenru
Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 50460 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 121171 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 128798 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 128267 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 194009 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 159815 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 161928 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 149360 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Эксклюзив
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
19 февраля, 08:16 • 212546 просмотра

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить
19 февраля, 07:13 • 202357 просмотра

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

19 февраля, 22:36 • 109477 просмотра
Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

Авиаудар по многоэтажке в Херсоне: среди пострадавших есть дети

19 февраля, 22:57 • 53979 просмотра
"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

20 февраля, 00:07 • 97793 просмотра
Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

03:00 • 69628 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

04:49 • 29337 просмотра
публикации
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 194025 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 212555 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 202366 просмотра
Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

Полезные завтраки для энергии и хорошего настроения: 5 вкусных рецептов

19 февраля, 06:32 • 216600 просмотра
День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

19 февраля, 04:10 • 196183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 116041 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 184910 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 174984 просмотра
A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

A$AP Rocky оправдали по делу о стрельбе: рэпер поблагодарил присяжных за "спасение жизни"

19 февраля, 07:54 • 170554 просмотра
Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

Уникальный вариант белка может быть ключом к происхождению человеческой речи

18 февраля, 19:06 • 133961 просмотра
Актуальное
США рассматривают автоматическое членство Украины в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения россией договоренностей - СМИ

США рассматривают автоматическое членство Украины в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения россией договоренностей - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10708 просмотра

Read in English

США могут включить автоматическое предоставление членства Украине в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения мирного соглашения россией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех официальных лиц США.

США рассматривают включение автоматического предоставления членства Украине в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения мирного соглашения россией, со ссылкой на четырех официальных лиц США сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Одна из гарантий безопасности, которую Соединенные Штаты рассматривают как часть мирного соглашения, заключается в автоматическом предоставлении Украине членства в НАТО, если россия нарушит соглашение", - сообщает NBC News со ссылкой на четырех официальных лиц США.

Такое положение, указывает издание, было бы направлено на решение ключевого беспокойства Украины и ее союзников - что россия перегруппируется и снова вторгнется в страну, заявили четверо чиновников.

Накануне выступления главы Пентагона Пита Хегсета в Брюсселе 12 февраля некоторые должностные лица Госдепартамента США, как сообщается со ссылкой на четырех представителей администрации и Конгресса, посоветовали его команде не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирного соглашения с россией. В речи Хегсета этот совет не был соблюден. Однако, Хегсет, который сказал, что его комментарии относительно возможного членства Украины в НАТО были сделаны в координации с остальной командой Трампа по национальной безопасности, на следующий день смягчил свои комментарии. Он настаивал, что в переговорах "все на столе".

США и несколько европейских партнеров не поддерживают членство Украины в НАТО - Зеленский18.02.25, 18:24 • 32641 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
pentagonПентагон
natoNATO
bryusselБрюссель
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы