США рассматривают автоматическое членство Украины в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения россией договоренностей - СМИ
Киев • УНН
США могут включить автоматическое предоставление членства Украине в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения мирного соглашения россией. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех официальных лиц США.
США рассматривают включение автоматического предоставления членства Украине в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения мирного соглашения россией, со ссылкой на четырех официальных лиц США сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
"Одна из гарантий безопасности, которую Соединенные Штаты рассматривают как часть мирного соглашения, заключается в автоматическом предоставлении Украине членства в НАТО, если россия нарушит соглашение", - сообщает NBC News со ссылкой на четырех официальных лиц США.
Такое положение, указывает издание, было бы направлено на решение ключевого беспокойства Украины и ее союзников - что россия перегруппируется и снова вторгнется в страну, заявили четверо чиновников.
Накануне выступления главы Пентагона Пита Хегсета в Брюсселе 12 февраля некоторые должностные лица Госдепартамента США, как сообщается со ссылкой на четырех представителей администрации и Конгресса, посоветовали его команде не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирного соглашения с россией. В речи Хегсета этот совет не был соблюден. Однако, Хегсет, который сказал, что его комментарии относительно возможного членства Украины в НАТО были сделаны в координации с остальной командой Трампа по национальной безопасности, на следующий день смягчил свои комментарии. Он настаивал, что в переговорах "все на столе".
США и несколько европейских партнеров не поддерживают членство Украины в НАТО - Зеленский18.02.25, 18:24 • 32641 просмотр