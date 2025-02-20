США розглядають автоматичне членство України в НАТО як гарантію безпеки у разі порушення росією домовленостей - ЗМІ

США розглядають включення автоматичного надання членства Україні в НАТО як гарантію безпеки в разі порушення мирної угоди росією, з посиланням на чотирьох офіційних осіб США повідомляє NBC News, пише УНН.

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"Одна з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, полягає в автоматичному наданні Україні членства в НАТО, якщо росія порушить угоду", - повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох офіційних осіб США.

Таке положення, вказує видання, було б спрямоване на вирішення ключового занепокоєння України та її союзників - що росія перегрупується та знову вторгнеться в країну, заявили четверо чиновників.

Напередодні виступу голови Пентагону Піта Гегсета в Брюсселі 12 лютого деякі посадові особи Держдепартаменту США, як повідомляється з посиланням на чотирьох представників адміністрації та Конгресу, порадили його команді не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в межах мирної угоди з росією. У промові Гегсета цієї поради не було дотримано. Однак, Гегсет, який сказав, що його коментарі щодо можливого членства України в НАТО були зроблені в координації з рештою команди Трампа з національної безпеки, наступного дня пом’якшив свої коментарі. Він наполягав, що в переговорах "все на столі".

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