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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124851 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184018 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148350 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139635 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117752 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108250 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

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США розглядають автоматичне членство України в НАТО як гарантію безпеки у разі порушення росією домовленостей - ЗМІ

США розглядають автоматичне членство України в НАТО як гарантію безпеки у разі порушення росією домовленостей - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27348 перегляди

США можуть включити автоматичне надання членства Україні в НАТО як гарантію безпеки в разі порушення мирної угоди росією. Про це повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох офіційних осіб США.

США розглядають включення автоматичного надання членства Україні в НАТО як гарантію безпеки в разі порушення мирної угоди росією, з посиланням на чотирьох офіційних осіб США повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Одна з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, полягає в автоматичному наданні Україні членства в НАТО, якщо росія порушить угоду", - повідомляє NBC News з посиланням на чотирьох офіційних осіб США.

Таке положення, вказує видання, було б спрямоване на вирішення ключового занепокоєння України та її союзників - що росія перегрупується та знову вторгнеться в країну, заявили четверо чиновників.

Напередодні виступу голови Пентагону Піта Гегсета в Брюсселі 12 лютого деякі посадові особи Держдепартаменту США, як повідомляється з посиланням на чотирьох представників адміністрації та Конгресу, порадили його команді не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в межах мирної угоди з росією. У промові Гегсета цієї поради не було дотримано. Однак, Гегсет, який сказав, що його коментарі щодо можливого членства України в НАТО були зроблені в координації з рештою команди Трампа з національної безпеки, наступного дня пом’якшив свої коментарі. Він наполягав, що в переговорах "все на столі".

США та кілька європейських партнерів не підтримують членство України в НАТО - Зеленський18.02.25, 18:24 • 33848 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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