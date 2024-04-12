США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

США работают с партнерами над вопросом предоставления Украине дополнительных возможностей противовоздушной обороны для в том числе защиты ее энергетических объектов от российских атак, заявил во время брифинга в четверг, 11 апреля, спикер Пентагона Пэт Райдер, подчеркивая при этом важность одобрения Конгрессом большего финансирования на эти цели, пишет УНН.

Детали

На вопрос, может ли Пентагон, не дожидаясь решения Конгресса США, найти для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны для в том числе защиты объектов энергетики от атак, представитель Министерства обороны США Пэт Райдер ответил, что США работают в этом направлении вместе с партнерами. "Мы это делаем", - сказал он.

Бесспорно, самое важное, что мы можем сделать, это одобрить дополнительное финансирование. Но это не значит, что Министерство и правительство США ничего не делают. Как вы знаете, мы продолжаем тесно консультироваться с нашими международными союзниками и партнерами и с Украиной о важности предоставления Украине очень важных возможностей, включая противовоздушную оборону - сказал Райдер.

По словам спикера Пентагона, США продолжат консультироваться "с нашей коалицией во всем мире, чтобы обеспечить и увидеть что мы можем получить для Украины на этом фронте".

"Но опять же, самое главное, что мы можем сделать прямо сейчас, с точки зрения национальной безопасности США, это принять дополнительное финансирование", - подчеркнул Райдер.

В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО