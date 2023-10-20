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США провели испытания с химическим взрывом на ядерном полигоне в Неваде

Киев • УНН

 • 199007 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. США провели эксперимент с химическим взрывом на ядерном полигоне в штате Невада. Это произошло через несколько часов после того, как рф отменила запрет на испытания атомного оружия. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Bloomberg и Министерство энергетики США.

США провели испытания с химическим взрывом на ядерном полигоне в Неваде

Детали

Всего через несколько часов после того, как россия отменила запрет на испытания атомного оружия, США провели испытания со взрывчатым веществом на ядерном полигоне в Неваде. По данным Министерства энергетики США, которое контролирует запасы Соединенных Штатов более 5000 единиц ядерного оружия, во время испытаний в южной Неваде, в среду, 18 октября, использовались химикаты и радиоизотопы. Эксперимент был призван проверить новые «модели взрыва», которые могут помочь обнаружить атомные взрывы в других странах.

По этому поводу некоторые представители США заявили о необходимости большей прозрачности, в связи с тем, что страны испытывают так называемые субкритические эксперименты - взрывы, которые проверяют конструкции оружия без количества атомного материала, необходимого для поддержания цепной реакции.

Эти меньшие взрывы все еще могут быть зафиксированы чувствительными сейсмическими станциями и вызывают подозрения между соперниками.

Напомним

УНН сообщал, со ссылкой на новые данные Пентагона, что Китай значительно расширил свои ядерные запасы за последний год и сейчас хранит около 500 оперативных боеголовок.

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