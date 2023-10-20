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США провели випробування з хімічним вибухом на ядерному полігоні в Неваді

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. США провели експеримент з хімічним вибухом на ядерному полігоні в штаті Невада. Це сталося за кілька годин після того, як рф скасувала заборону на випробування атомної зброї. Про повідомляє УНН, з посиланням на Bloomberg та Міністерство енергетики США.

США провели випробування з хімічним вибухом на ядерному полігоні в Неваді

Деталі

Лише через кілька годин після того, як росія скасувала заборону на випробування атомної зброї, США провели випробування з вибуховою речовиною на ядерному полігоні в Неваді. За данними Міністерства енергетики США, яке контролює запаси Сполучених Штатів понад 5000 одиниць ядерної зброї, під час випробувань у південній Неваді, в середу, 18 жовтня, використовувалися хімікати та радіоізотопи. Експеримент був покликаний перевірити нові «моделі вибуху», які можуть допомогти виявити атомні вибухи в інших країнах.

З цього приводу деякі представники США заявили про необхідність більшої прозорісті, у зв'язку з тим, країни випробовують так звані субкритичні експерименти - вибухи, які перевіряють конструкції зброї без кількості атомного матеріалу, що потрібен для підтримки ланцюгової реакції.

Ці менші вибухи все ще можуть бути зафіксовані чутливими сейсмічними станціями та викликають підозри між суперниками.

Нагадаємо

УНН повідомляв, із посиланням на нові дані Пентагону, що Китай значно розширив свої ядерні запаси за останній рік і наразі зберігає близько 500 оперативних боєголовок.

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