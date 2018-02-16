США продолжают выявлять компании, нарушившие закон о санкциях против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. США продолжают работу над выявлением иностранных, которые нарушили положения закона о санкциях против Российской Федерации. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт в четверг, передает УНН.
“Хочу напомнить, что процесс введения антироссийских санкций в соответствии с законом „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ (CAATSA) начался только 29 января”, — отметила она, отвечая на вопрос, почему США все еще не сделали никаких шагов против тех, кто заключает какие-то соглашения с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведывательными службами, нарушая положения CAATSA.
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“У нас сотни человек не только в этом здании Госдепартамента, но и в наших миссиях в других странах изучают огромное количество произведенных по иностранным сделкам транзакций, - сказала Науэрт. - Эта работа продолжается. Процесс только начался”.
“Мы не хотим предрекать санкции, но я буду очень удивлена, если в будущем санкции не будут введены”, — подчеркнула Науерт.
Напомним, 30 января 2018 Госдепартамент США в понедельник сообщил конгресс о результатах действия антироссийских санкций, в результате которых, по данным ведомства, некоторые страны отказались от закупок оружия в РФ на миллиарды долларов.