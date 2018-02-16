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США продовжують виявляти компанії, які порушили закон про санкції проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. США продовжують роботу над виявленням іноземних, які порушили положення закону про санкції проти Російської Федерації. Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт у четвер, передає УНН.

“Хочу нагадати, що процес введення антиросійських санкцій відповідно до закону ”Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій“ (CAATSA) розпочався лише 29 січня”, — зазначила вона, відповідаючи на питання, чому США все ще не зробили ніяких кроків проти тих, хто укладає якісь угоди з російськими підприємствами військово-промислового комплексу і розвідувальними службами, порушуючи положення CAATSA.

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“У нас сотні людей не тільки у цій будівлі Держдепартаменту, а й в наших місіях і в інших країнах вивчають величезну кількість вироблених у закордонних операціях транзакцій, — сказала Науерт. — Ця робота триває. Процес тільки почався”.

“Ми не хочемо передрікати санкції, але я буду дуже здивована, якщо в майбутньому санкції не будуть введені”, — підкреслила Науерт.

Нагадаємо, 30 січня 2018 року Держдепартамент США в понеділок поінформував конгрес про результати дії антиросійських санкцій, внаслідок яких, за даними відомства, деякі країни відмовилися від закупівель зброї у РФ на мільярди доларів.

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