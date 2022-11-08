США продолжат военную поддержку Украины независимо от результатов выборов

Детали

В США сегодня состоятся промежуточные выборы в конгресс. В палате представителей борьба за все 435 мест, в сенате – за 35 из 100. Опросы обещают, что Байден и его демократы лишатся контроля как минимум над нижней палатой.

Обновленный конгресс заработает 3 января, а до этого будет продолжать функционировать под руководством демократов.

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"Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и стойкой", — отметила она, добавив, что в вопросе помощи Украине Джо Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии Гвидо Кроссетто двусторонние отношения в сфере обороны между Соединенными Штатами и Италией и дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону.