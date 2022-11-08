Глава Пентагону обговорив із міністром оборони Італії надання Україні систем ППО

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Глави оборонних відомств США та Італії домовилися про подальшу підтримку України. Головною темою телефонної розмови було надання Україні систем протиповітряної оборони.

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“Ллойд Остін подякував Гвідо Кросетто “за його відданість підтримці італійської допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Два лідери домовилися підтримувати тісну співпрацю для розвитку оборонного партнерства США та Італії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі очікує гарних новин щодо ППО й ПРО для України.