Глава Пентагону обговорив із міністром оборони Італії надання Україні систем ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто двосторонні відносини у сфері оборони між Сполученими Штатами та Італією та подальшу співпрацю у питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони США, передає УНН.
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Глави оборонних відомств США та Італії домовилися про подальшу підтримку України. Головною темою телефонної розмови було надання Україні систем протиповітряної оборони.
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“Ллойд Остін подякував Гвідо Кросетто “за його відданість підтримці італійської допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Два лідери домовилися підтримувати тісну співпрацю для розвитку оборонного партнерства США та Італії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі очікує гарних новин щодо ППО й ПРО для України.