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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Глава Пентагону обговорив із міністром оборони Італії надання Україні систем ППО

Глава Пентагону обговорив із міністром оборони Італії надання Україні систем ППО

Київ • УНН

 • 222705 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто двосторонні відносини у сфері оборони між Сполученими Штатами та Італією та подальшу співпрацю у питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони США, передає УНН.

Деталі

Глави оборонних відомств США та Італії домовилися про подальшу підтримку України. Головною темою телефонної розмови було надання Україні систем протиповітряної оборони.

Цитата

“Ллойд Остін подякував Гвідо Кросетто “за його відданість підтримці італійської допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Два лідери домовилися підтримувати тісну співпрацю для розвитку оборонного партнерства США та Італії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що невдовзі очікує гарних новин щодо ППО й ПРО для України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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