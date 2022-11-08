Глава Пентагона обсудил с министром обороны Италии предоставление Украине систем ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии Гвидо Кроссетто двусторонние отношения в сфере обороны между Соединенными Штатами и Италией и дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США, передает УНН.
Детали
Главы оборонных ведомств США и Италии договорились о дальнейшей поддержке Украины. Главной темой телефонного разговора было предоставление Украине систем противовоздушной обороны.
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“Ллойд Остин поблагодарил Гвидо Кроссетто “за его приверженность поддержке итальянской помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Два лидера договорились поддерживать тесное сотрудничество для развития оборонного партнерства США и Италии”, — говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины.