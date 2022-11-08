Глава Пентагона обсудил с министром обороны Италии предоставление Украине систем ПВО

Детали

Главы оборонных ведомств США и Италии договорились о дальнейшей поддержке Украины. Главной темой телефонного разговора было предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

Цитата

“Ллойд Остин поблагодарил Гвидо Кроссетто “за его приверженность поддержке итальянской помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. Два лидера договорились поддерживать тесное сотрудничество для развития оборонного партнерства США и Италии”, — говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины.