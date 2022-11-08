США продовжать військову підтримку Україну незалежно від результатів виборів

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У США сьогодні відбудуться проміжні вибори до конгресу. У палаті представників боротьба за всі 435 місць, у сенаті – за 35 зі 100. Опитування обіцяють, що Байден та його демократи втратять контроль як мінімум над нижньою палатою.

Оновлений конгрес почне працювати 3 січня, а доти продовжуватиме функціонувати під керівництвом демократів.

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"Ми впевнені, що підтримка з боку США буде стійкою і непохитною", — зазначила вона, додавши, що у питанні допомоги Україні Джо Байден прагне міжпартійної співпраці.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Гвідо Кросетто двосторонні відносини у сфері оборони між Сполученими Штатами та Італією та подальшу співпрацю у питанні підтримки України, включаючи протиповітряну оборону.