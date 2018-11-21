США прекратили предоставление финансовой помощи Пакистану

"Я хочу, чтобы Пакистан помогал нам. Мы больше не платим 1,3 млрд долларов Пакистану. Мы не платим им ничего, потому что они ничего не сделали, чтобы помочь нам. Я прекратил эти выплаты уже давно", - сказал американский лидер.

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В воскресенье в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что Исламабад "ничего не делает" для Вашингтона, имея в виду борьбу с терроризмом. Кроме того, по словам хозяина Белого дома, Пакистан помогал скрываться на своей территории главарю террористической организации "Аль-Каиды" Усаме бен Ладену. В понедельник Трамп написал в своем Twitter, что Пакистан является одной из тех стран, которая много брала у США, но ничего не отдавала взамен.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в понедельник в своем микроблоге в Twitter отверг утверждение президента Трампа о том, что Исламабад якобы не помогает Вашингтону в борьбе с терроризмом и прятал на своей территории Осаму бен Ладена. Хан напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года в США Пакистан присоединился к американской войне против мирового терроризма. В результате этой войны, напомнил он, Пакистан потерял 75 тысяч человек, а пакистанская экономика не досчиталась более 123 млрд долларов.

Как ранее информировал УНН, отношения между США и Пакистаном стали ухудшаться после обнародования в августе 2017 года новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане. Тогда Исламабад был обвинен в поддержке радикальных организаций, действующих против военных сил США и их союзников в Афганистане. 1 января президент США Дональд Трамп, недоволен тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем микроблоге в Twitter, что Вашингтон зря оказывали на протяжении 15-ти лет финансовую помощь Исламабада.

В начале января 2018 Госдепартамент объявил о решении прекратить предоставление Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительные шаги против экстремистских группировок. Позже во время спецбрифинга в четверг представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что приостановление предоставления США помощи Пакистану в сфере безопасности не является перманентным, кроме того, оно не коснется поддержки гражданского населения этой страны. 2 сентября Вашингтон окончательно отменил выделение Исламабада 300 млн долларов помощи.