Трамп звинуватив Пакистан у брехні і наданні притулку терористам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що США зробили помилку, надаючи фінансову допомогу Пакистану протягом 15 років. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Дональд Трамп звинуватив уряд Пакистану в укритті терористів, які втікають з Афганістану. За його словами, Білий дім більше не буде надавати фінансову підтримку Ісламабаду.
"Сполучені Штати помилково передали Пакистану більше 33 млрд дол. фінансової допомоги за останні 15 років, у відповідь вони не дали нам нічого, крім брехні і обману, тримаючи наших лідерів за дурнів. Вони вкривають терористів, за якими ми полюємо в Афганістані, і практично не допомагають. Такого більше не буде!", - він написав.
Як повідомляв УНН, у Пакистані вирішили залучити армію для наведення порядку після сутичок.