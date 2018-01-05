США припинили допомогу Пакистану в сфері безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Уряд США прийняв рішення призупинити надання допомоги Пакистану в області безпеки. Це підтвердила в четвер на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Сьогодні ми можемо підтвердити, що припиняємо надання Пакистану сприяння в сфері національної безпеки”, — заявила офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства. “Поки пакистанський уряд не вживе рішучі дії проти угруповань, включаючи афганський рух „Талібан“ і „мережу Хаккані“, які ми вважаємо дестабілізуючими регіон і діючими проти американського персоналу, США зберігатимуть припинення надання сприяння Пакистану в сфері безпеки”, — зазначила дипломат.
Слід зазначити, що керівництво США попереджало владу Пакистана, що тим потрібно робити більш рішучі кроки у сфері боротьби з тероризмом, щоб Вашингтон міг продовжувати надавати Ісламабаду фінансове сприяння, призначене для збройних сил і правоохоронних органів.
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Пізніше під час спецбріфінга в четвер представник Держдепартаменту повідомив журналістам, що призупинення надання США допомоги Пакистану в сфері безпеки не є перманентним, крім того, воно не торкнеться підтримки цивільного населення цієї країни.
“Призупинення на даний момент не є перманентним припиненням. Подальше перерахування фінзасобів у рамках допомоги у сфері безпеки буде заморожено, проте не повністю скасовано, оскільки ми продовжуємо розраховувати на те, що Пакистан вживатиме рішучих заходів проти терористів і збройних угруповань, до якого ми закликаємо”, — пояснив представник відомства.
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Нагадаємо, Сполучені Штати відмовили Пакистану у виплаті 255 млн дол. фінансової допомоги через нездатність повною мірою співпрацювати в питаннях боротьби з тероризмом.