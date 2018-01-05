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США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 10151 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Правительство США приняло решение приостановить предоставление помощи Пакистану в области безопасности. Это подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

“Сегодня мы можем подтвердить, что прекращаем предоставление Пакистану содействия в сфере национальной безопасности”, — заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. “Пока пакистанское правительство не предпримет решительных действий против группировок, включая афганское движение „Талибан“ и „сеть Хаккани“, которые мы считаем дестабилизирующими регион и действующими против американского персонала, США будет сохранять режим прекращения оказания содействия Пакистану в сфере безопасности”, — отметила дипломат.

Следует отметить, что руководство США предупреждало власть Пакистана в необходимости делать более решительные шаги в сфере борьбы с терроризмом, чтобы Вашингтон мог продолжать оказывать Исламабаду финансовое содействие, предназначенное для вооруженных сил и правоохранительных органов.

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Позже во время спецбрифинга в четверг представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что приостановление предоставления США помощи Пакистану в сфере безопасности не является перманентным, кроме того, оно не коснется поддержки гражданского населения этой страны.

“Приостановка на данный момент не является перманентным прекращением. Дальнейшее перечисление финсредств в рамках помощи в сфере безопасности будет заморожено, однако не полностью отменено, поскольку мы продолжаем рассчитывать на то, что Пакистан примет решительные меры против террористов и вооруженных группировок, к которому мы призываем”, - пояснил представитель ведомства.

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Напомним, Соединенные Штаты отказали Пакистана в выплате 255 млн долл. финансовой помощи из-за неспособности в полной мере сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом.

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