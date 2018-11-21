США припинили фінансову допомогу Пакистану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сполучені Штати припинили виплати Пакистану, оскільки Ісламабад не робить ніяких зусиль, щоб зі свого боку допомагати Вашингтону. Про це заявив у вівторок президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів на галявині біля Білого дому, передає УНН із посиланням на Fox News.
“Я хочу, щоб Пакистан допомагав нам. Ми більше не платимо 1,3 млрд доларів Пакистану. Ми не платимо їм нічого, тому що вони нічого не зробили, щоб допомогти нам. Я припинив ці виплати вже давно”, — сказав американський лідер.
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У неділю в інтерв’ю телеканалу Fox News Трамп заявив, що Ісламабад “нічого не робить” для Вашингтона, маючи на увазі боротьбу з тероризмом. Крім того, за словами господаря Білого дому, Пакистан допомагав ховатися на своїй території ватажкові терористичної організації “Аль-Каїда” Осамі бен Ладену. У понеділок Трамп написав у своєму Twitter, що Пакистан є однією з тих країн, яка багато брала у США, але нічого не віддавала взамін.
Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан у понеділок у своєму мікроблозі в Twitter відкинув твердження президента Трампа про те, що Ісламабад нібито не допомагає Вашингтону в боротьбі з тероризмом та переховував на своїй території Осаму бен Ладена. Хан нагадав, що після терактів 11 вересня 2001 року в США Пакистан приєднався до американської війні проти світового тероризму. В результаті цієї війни, нагадав він, Пакистан втратив 75 тисяч осіб, а пакистанська економіка не дорахувалася понад 123 млрд доларів.
Як раніше інформував УНН, відносини між США та Пакистаном почали погіршуватися після оприлюднення в серпні 2017 року нової стратегії Сполучених Штатів у Південній Азії та Афганістані. Тоді Ісламабад був звинувачений у підтримці радикальних організацій, які діють проти військових сил США та їх союзників на території Афганістану. 1 січня президент США Дональд Трамп, незадоволений тим, як Ісламабад протидіє екстремістським угрупованням, висловив думку в своєму мікроблозі в Twitter, що Вашингтон дарма надавали протягом 15-ти років фінансову допомогу Ісламабаду.
На початку січня 2018 року Держдепартамент оголосив про рішення припинити надання Пакистану допомоги у сфері безпеки доти, поки влада країни не зроблять рішучі кроки проти екстремістських угруповань. Пізніше під час спецбріфінга в четвер представник Держдепартаменту повідомив журналістам, що призупинення надання США допомоги Пакистану в сфері безпеки не є перманентним, крім того, воно не торкнеться підтримки цивільного населення цієї країни. 2 вересня Вашингтон остаточно скасував виділення Ісламабаду 300 млн доларів допомоги.