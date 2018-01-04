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США при президенте Трампа приняли меньше беженцев за последние 15 лет

Киев • УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. При президентстве Дональда Трампа США приняли 29022 беженца, что является самым низким показателем за последние 15 лет. Об этом сообщила в среду газета USA Today, ссылаясь на данные Госдепартамента, передает УНН.

США при президенте Трампа приняли меньше беженцев за последние 15 лет

Как пишет издание, “в последний раз такому же малому количеству желающих получить убежище в Америке было разрешено въехать в страну в 2002 году”, когда были существенно замедлены потоки законной иммиграции вслед за громкими и кровавыми терактами, совершенными боевиками группировки "Аль-Каида" в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

“В дальнейшем при президентах Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы квоты на прием беженцев колебались от 70 тысяч до 80 тысяч человек в год. В 2016 году в США по этой программе, которая распространяется на тех, кто подвергается гонениям в своих странах за политическим, национальным, религиозным или иным мотивам, перебрались 94,8 тысячи человек”, - такие данные приводит газета.

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USA Today напоминает, что Трамп еще во время предвыборной кампании дал обещание усилить иммиграционную политику страны. В декабре 2015 года он даже высказался за то, чтобы полностью закрыть всем мусульманам въезд в США, пока не удастся разобраться, почему ненависть адептов ислама к американцам “выходит за рамки всякого понимания”.

Уже через неделю после вступления в должность президента, что произошло 20 января 2017, Трамп подписал документ, нацеленный, как утверждал Белый дом, на то, чтобы “укрепить общественную безопасность внутри США”. Исполнительный указ, в частности, предписывал приостановить программу приема беженцев на 120 дней, чтобы проанализировать существующие процедуры проверки данных вынужденных переселенцев.

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Как утверждал действующий президент США, под видом беженцев в страну могут проникнуть террористы. В октябре Трамп подписал указ, устанавливающий квоту на прием не более 45 тысяч беженцев в 2018 финансовом году (начался 1 октября 2017 года).

При этом, указывает USA Today, “были введены ограничения, фактически лишают возможности перебраться в США по программе беженцев граждан 11 стран — Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии и Йемена” . “Доля жителей этих стран в общем количестве беженцев, принятых в США в 2017 финансовом году, составила 44%”, — отмечает газета.

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