США за президентства Трампа прийняли найменше біженців за останні 15 років

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22109 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 54781 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 69062 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68589 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98492 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73179 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83164 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95787 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88055 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188672 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11835 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5628 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 5218 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 5726 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11515 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 69062 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188672 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342788 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277396 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14695 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13458 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68589 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21051 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26146 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

США за президентства Трампа прийняли найменше біженців за останні 15 років

Київ • УНН

 • 8825 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. За президентства Дональда Трампа США прийняли 29022 біженця, що є найнижчим показником за останні 15 років. Про це повідомила в середу газета USA Today, посилаючись на дані Держдепартаменту, передає УНН.

США за президентства Трампа прийняли найменше біженців за останні 15 років

Як пише видання, “в останній раз такій же малій кількості охочих отримати притулок в Америці було дозволено в’їхати в країну в 2002 році”, коли були істотно уповільнені потоки законної імміграції слідом за гучними та кривавими терактами, скоєними бойовиками угруповання “Аль-Каїда” в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року.

“Надалі за президентів Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами квоти на прийом біженців коливалися від 70 тисяч до 80 тисяч осіб на рік. У 2016 році в США за цією програмою, яка поширюється на тих, хто піддається гонінням в своїх країнах за політичним, національним, релігійним або іншим мотивам, перебралися 94,8 тисяча осіб”, - такі дані наводить газета.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп принизливо висловлювався про приїжджих з Афганістану, Гаїті та Нігерії

USA Today нагадує, що Трамп ще під час передвиборної кампанії дав обіцянку посилити імміграційну політику країни. У грудні 2015 року він навіть висловився за те, щоб повністю закрити всім мусульманам в’їзд у США, поки не вдасться розібратися, чому ненависть адептів ісламу до американців “виходить за рамки будь-якого розуміння”.

Уже через тиждень після вступу на посаду президента, що сталося 20 січня 2017 року, Трамп підписав документ, націлений, як стверджував Білий дім, на те, щоб “зміцнити громадську безпеку всередині США”. Виконавчий указ, зокрема, наказував призупинити програму прийому біженців на 120 днів, щоб проаналізувати існуючі процедури перевірки даних вимушених переселенців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підписавши імміграційний указ Трамп перевищив повноваження

Як стверджував діючий президент США, під виглядом біженців у країну можуть проникнути терористи. У жовтні Трамп підписав указ, що встановлює квоту на прийом не більше 45 тисяч біженців у 2018 фінансовому році (почався 1 жовтня 2017 року).

При цьому, вказує USA Today, “були введені обмеження, що фактично позбавляють можливості перебратися в США за програмою біженців громадян 11 країн — Єгипту, Ірану, Іраку, Лівії, Малі, Північної Кореї, Сомалі, Судану, Південного Судану, Сирії та Ємену”. “Частка жителів цих країн в загальній кількості біженців, прийнятих в США в 2017 фінансовому році, склала 44%”, — відзначає газета.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний суд схвалив виконання міграційного указу Трампа

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,481.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.41