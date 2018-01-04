США за президентства Трампа прийняли найменше біженців за останні 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За президентства Дональда Трампа США прийняли 29022 біженця, що є найнижчим показником за останні 15 років. Про це повідомила в середу газета USA Today, посилаючись на дані Держдепартаменту, передає УНН.
Як пише видання, “в останній раз такій же малій кількості охочих отримати притулок в Америці було дозволено в’їхати в країну в 2002 році”, коли були істотно уповільнені потоки законної імміграції слідом за гучними та кривавими терактами, скоєними бойовиками угруповання “Аль-Каїда” в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року.
“Надалі за президентів Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами квоти на прийом біженців коливалися від 70 тисяч до 80 тисяч осіб на рік. У 2016 році в США за цією програмою, яка поширюється на тих, хто піддається гонінням в своїх країнах за політичним, національним, релігійним або іншим мотивам, перебралися 94,8 тисяча осіб”, - такі дані наводить газета.
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USA Today нагадує, що Трамп ще під час передвиборної кампанії дав обіцянку посилити імміграційну політику країни. У грудні 2015 року він навіть висловився за те, щоб повністю закрити всім мусульманам в’їзд у США, поки не вдасться розібратися, чому ненависть адептів ісламу до американців “виходить за рамки будь-якого розуміння”.
Уже через тиждень після вступу на посаду президента, що сталося 20 січня 2017 року, Трамп підписав документ, націлений, як стверджував Білий дім, на те, щоб “зміцнити громадську безпеку всередині США”. Виконавчий указ, зокрема, наказував призупинити програму прийому біженців на 120 днів, щоб проаналізувати існуючі процедури перевірки даних вимушених переселенців.
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Як стверджував діючий президент США, під виглядом біженців у країну можуть проникнути терористи. У жовтні Трамп підписав указ, що встановлює квоту на прийом не більше 45 тисяч біженців у 2018 фінансовому році (почався 1 жовтня 2017 року).
При цьому, вказує USA Today, “були введені обмеження, що фактично позбавляють можливості перебратися в США за програмою біженців громадян 11 країн — Єгипту, Ірану, Іраку, Лівії, Малі, Північної Кореї, Сомалі, Судану, Південного Судану, Сирії та Ємену”. “Частка жителів цих країн в загальній кількості біженців, прийнятих в США в 2017 фінансовому році, склала 44%”, — відзначає газета.
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