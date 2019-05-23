США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Американское Министерство юстиции обнародовало еще 17 пунктов уголовного обвинения, которые были выдвинуты против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Все они, указывается в заявлении на сайте ведомства, связаны с его предполагаемой ролью в “преступлениях относительно одной из крупнейших компрометаций информации в истории Соединенных Штатов”, передает УНН.
Среди предъявленных Ассанжу обвинений — незаконная публикация имен секретных источников, “которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру, а также силам Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане”. Это, уточнили в ведомстве, — имена местных жителей, а также журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.
Помимо этого, в вину основателю WikiLeaks вменили сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США.
“Эта информация, — полагают в Минюсте, — должна была быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу (другого) иностранного государства”. Доставать Мэннинга эти данные для WikiLeaks Ассанж, считает обвинение, “подстрекал и заставлял”.
В целом же “активно запрашивать секретную информацию Соединенных Штатов Ассанж и WikiLeaks начали с конца 2009 года”, выяснило следствие. Мэннинг, по информации американского Минюста, в ответ на эти прошения предоставил WikiLeaks базы данных, содержащие приблизительно 90 тысяч отчетов “о важных событиях в Афганистане”, 400 тысяч отчетов о “важных событиях в Ираке”, 800 аналитических записок о заключенных в Гуантанамо и 250 тысяч телеграмм Госдепартамента США, говорится в обвинении.
Как стало известно ранее, шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа.