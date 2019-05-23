США пред'явили Ассанжу звинувачення ще по 17 пунктам

Серед пред’явлених Ассанжу звинувачень — незаконна публікація імен секретних джерел, “які надавали інформацію американським дипломатам по всьому світу, а також силам Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані”. Це, уточнили в відомстві, — імена місцевих жителів, а також журналістів, релігійних лідерів, правозахисників і політичних дисидентів.

Крім цього, в провину засновнику WikiLeaks поставили змову і допомогу колишньому військовому аналітику розвідки в армії США Челсі Меннінг в отриманні доступу до секретних документів, пов’язаних з нацобороною США.

“Ця інформація, — вважають в Мін’юсті, — повинна була бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь (іншої) іноземної держави”. Діставати Меннінга ці дані для WikiLeaks Ассанж, вважає обвинувачення, “підбурював і змушував”.

В цілому ж “активно запитувати секретну інформацію Сполучених Штатів Ассанж і WikiLeaks почали з кінця 2009 року”, з’ясувало слідство. Меннінг, за інформацією американського Мін’юсту, у відповідь на ці прохання надав WikiLeaks бази даних, що містять приблизно 90 тисяч звітів “про важливі події в Афганістані”, 400 тисяч звітів про “важливі події в Іраку”, 800 аналітичних записок про ув’язнених в Гуантанамо і 250 тисяч телеграм Держдепартаменту США, говориться в обвинуваченні.

Як стало відомо раніше, шведська прокуратура направила запит на заочний арешт Ассанжа.