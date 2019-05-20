Шведська прокуратура направила запит на заочний арешт Ассанжа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Шведська прокуратура направила в понеділок запит до суду про видачу ордера на заочний арешт засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це йдеться в прес-релізі відомства, передає УНН.
"Заступник головного прокурора Єва-Марі Перссон сьогодні направила запит до окружного суду Упсали, в якому просить заочно заарештувати Джуліана Ассанжа", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, суд штату Вірджинія постановив знову взяти під варту інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повторно відмовилася відповісти на запитання журі присяжних у справі, що стосується цієї організації і її засновника Джуліана Ассанжа.
Як повідомляв УНН, шведська прокуратура відновила розслідування справи про зґвалтування за звинуваченням співзасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.