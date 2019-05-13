Швеция возобновила расследование по делу Ассанжа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Шведская прокуратура возобновила расследование дела об изнасиловании по обвинению соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Расследование было возобновлено по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.
Ассанж, который отрицает обвинения, избегал экстрадиции в Швецию в течение семи лет после того, как получил убежище в эквадорском посольстве в британской столице Лондоне в 2012 году.
47-летнего Ассанжа лишили убежища в посольстве в прошлом месяце и приговорили к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог.
На данный момент он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.
Как сообщал УНН, Эквадор назвал девять причин лишения Ассанжа убежища.