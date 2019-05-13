Швеція відновила розслідування у справі Ассанжа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Шведська прокуратура відновила розслідування справи про згвалтування за обвинуваченням співзасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
Розслідування було відновлено на прохання адвоката ймовірної жертви.
Ассанж, який заперечує обвинувачення, уникав екстрадиції до Швеції протягом семи років після того, як отримав притулок в еквадорському посольстві в британській столиці Лондоні в 2012 році.
47-річного Ассанжа позбавили притулку у посольстві в минулому місяці і засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення за порушення умов звільнення під заставу.
Наразі він перебуває у в'язниці Белмарш в Лондоні.
Як повідомляв УНН, Еквадор назвав дев'ять причин позбавлення Ассанжа притулку.