Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Шведская прокуратура направила в понедельник запрос в суд о выдаче ордера на заочный арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает УНН.
"Заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон сегодня направила запрос в окружной суд Упсалы, в котором просит заочно арестовать Джулиана Ассанжа", - отмечено в сообщении.
Напомним, суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Чэлси Мэннинг, которая повторно отказалась ответить на вопросы жюри присяжных в деле, касающемся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.
Как сообщал УНН, шведская прокуратура возобновила расследование дела об изнасиловании по обвинению соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.