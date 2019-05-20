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6 марта, 19:19 • 137884 просмотра

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Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа

Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа

Киев  •  УНН

 • 7956 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Шведская прокуратура направила в понедельник запрос в суд о выдаче ордера на заочный арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает УНН.

"Заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон сегодня направила запрос в окружной суд Упсалы, в котором просит заочно арестовать Джулиана Ассанжа", - отмечено в сообщении.

Напомним, суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Чэлси Мэннинг, которая повторно отказалась ответить на вопросы жюри присяжных в деле, касающемся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Как сообщал УНН, шведская прокуратура возобновила расследование дела об изнасиловании по обвинению соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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