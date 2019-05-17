В США повторно взяли под стражу информатора Wikileaks

Чэлси Мэннинг, которую до изменения пола звали Брэдли, пришла в суд для того, чтобы обжаловать повестку с требованием принудительной явки для дачи показаний.

В марте Мэннинг уже отказывалась отвечать на вопросы присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния). В связи с этим она была заключена под стражу на два месяца. Мэннинг была освобождена 9 мая. По словам ее адвокатов, она провела в тюрьме 62 дня.

Ранее Мэннинг заявляла, что отказывается предоставлять присяжным информацию из соображений этического характера. Она подчеркивала, что не намерена сотрудничать со следователями, которые занимаются этим делом. Информация по этому делу засекречена, СМИ сообщали, что оно касается WikiLeaks и Ассанжа.

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Мэннинг, которая имела звание рядового первого класса сухопутных войск, была арестована в 2010 году за то, что передала WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало крупнейшей на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августа 2013 года Мэннинг была приговорена к 35 годам лишения свободы. В итоге, Брэдли Менниг сменил пол на женский, а имя — на Челси. В январе 2017 года Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.

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