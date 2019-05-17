У США повторно взяли під варту інформаторку Wikileaks

Меннінг, яку до зміни статі звали Бредлі, прийшла в суд для того, щоб оскаржити повістку з вимогою примусової явки для дачі показань.

У березні Меннінг вже відмовлялася відповідати на питання присяжних в суді Олександрії (штат Вірджинія). У зв’язку з цим вона була поміщена під варту на два місяці. Меннінг була звільнена 9 травня. За словами її адвокатів, вона провела у в’язниці 62 дні.

Раніше Меннінг заявляла, що відмовляється надавати присяжним інформацію з міркувань етичного характеру. Вона підкреслювала, що не має наміру співпрацювати зі слідчими, які займаються цією справою. Інформація по цій справі засекречена, ЗМІ повідомляли, що воно стосується WikiLeaks і Ассанжа.

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Меннінг, яка мала звання рядового першого класу сухопутних військ, була заарештована в 2010 році за те, що передала WikiLeaks понад 700 тис. військових і дипломатичних документів, а також відеофайли, що стосуються військової операції США в Іраку. Це стало найбільшою на той момент витоком секретної інформації в американській історії.

У серпні 2013 року Меннінг була засуджена до 35 років позбавлення волі. В підсумку, Бредлі Менніг змінив стать на жіночу, а ім’я — на Челсі. У січні 2017 року Челсі Меннінг за рішенням президента США Барака Обами була помилувана. В травні 2017 року вона вийшла на свободу.

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