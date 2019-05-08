Головред WikiLeaks та Памела Андерсона розповіли про стан Ассанжа у в'язниці

Окрім Храфнссона до Ассанжа прийшла акторка Памела Андерсон.

Головред Wikileaks розповів, що Ассанж “втратив у вазі, але його дух сильний і це найважливіше”. Зокрема, він розповів, що Ассанж проводить до 23 годин на добу у камері.

У свою чергу, Памела Андерсон описала Джуліана Ассанжа як “найневиннішу людину у світі” і сказала, що йде боротьба за “порятунок його життя”.

“Він справді був відірваний від усіх і не міг отримати доступ до інтернету, використовувати бібліотеку або спілкуватися зі своїми дітьми. Ассанж не заслуговує того, щоб бути у в’язниці з максимальною безпекою. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій. Він є невинною людиною”, — сказала Андерсон.

Нагадаємо, Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу.