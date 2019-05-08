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Головред WikiLeaks та Памела Андерсона розповіли про стан Ассанжа у в'язниці

Головред WikiLeaks та Памела Андерсона розповіли про стан Ассанжа у в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Головний редактор інформаційного порталу WikiLeaks Крістінн Храфнссон відвідав засновника проекту Джуліана Ассанжа, якого Велика Британія направила до в'язниці на 50-тижневий термін, та розповів про його стан. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Окрім Храфнссона до Ассанжа прийшла акторка Памела Андерсон.

Головред Wikileaks розповів, що Ассанж “втратив у вазі, але його дух сильний і це найважливіше”. Зокрема, він розповів, що Ассанж проводить до 23 годин на добу у камері.

У свою чергу, Памела Андерсон описала Джуліана Ассанжа як “найневиннішу людину у світі” і сказала, що йде боротьба за “порятунок його життя”.

“Він справді був відірваний від усіх і не міг отримати доступ до інтернету, використовувати бібліотеку або спілкуватися зі своїми дітьми. Ассанж не заслуговує того, щоб бути у в’язниці з максимальною безпекою. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій. Він є невинною людиною”, — сказала Андерсон.

Нагадаємо, Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу.

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