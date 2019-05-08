Главред WikiLeaks и Памела Андерсон рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Главный редактор информационного портала WikiLeaks Кристинн Храфнссон посетил основателя проекта Джулиана Ассанжа, которого Великобритания направила в тюрьму на 50-недельный срок, и рассказал о его состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Кроме Храфнссона к Ассанжу пришла актриса Памела Андерсон.
Главред Wikileaks рассказал, что Ассанж “потерял в весе, но его дух силен и это самое важное”. В частности, он рассказал, что Ассанж проводит до 23 часов в сутки в камере.
В свою очередь, Памела Андерсон описала Джулиана Ассанжа как “самого невинного человека в мире” и сказала, что идет борьба за “спасение его жизни”.
“Он был оторван от всех и не мог получить доступ к интернету, использовать библиотеку или общаться со своими детьми. Ассанж не заслуживает того, чтобы быть в тюрьме с максимальной безопасностью. Он никогда не совершал насильственных действий. Он является невиновным человеком” — сказала Андерсон.
Напомним, Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до 50 недель заключения за нарушение условий освобождения под залог.