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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87302 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100581 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102586 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125908 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

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Главред WikiLeaks и Памела Андерсон рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Главред WikiLeaks и Памела Андерсон рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Киев  •  УНН

 • 11552 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Главный редактор информационного портала WikiLeaks Кристинн Храфнссон посетил основателя проекта Джулиана Ассанжа, которого Великобритания направила в тюрьму на 50-недельный срок, и рассказал о его состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Кроме Храфнссона к Ассанжу пришла актриса Памела Андерсон.

Главред Wikileaks рассказал, что Ассанж “потерял в весе, но его дух силен и это самое важное”. В частности, он рассказал, что Ассанж проводит до 23 часов в сутки в камере.

В свою очередь, Памела Андерсон описала Джулиана Ассанжа как “самого невинного человека в мире” и сказала, что идет борьба за “спасение его жизни”.

“Он был оторван от всех и не мог получить доступ к интернету, использовать библиотеку или общаться со своими детьми. Ассанж не заслуживает того, чтобы быть в тюрьме с максимальной безопасностью. Он никогда не совершал насильственных действий. Он является невиновным человеком” — сказала Андерсон.

Напомним, Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до 50 недель заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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