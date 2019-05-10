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Трансгендер Меннінг, яка була інформатором Wikileaks, звільнена з-під варти

Трансгендер Меннінг, яка була інформатором Wikileaks, звільнена з-під варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Інформаторка WikiLeaks Челсі Меннінг, яка раніше прийняла рішення змінити стать і змінити ім'я з Бредлі на Челсі, звільнена з-під варти в Вірджинії. Про це повідомила в четвер телекомпанія CNN, передає УНН.

За даними видання, Челсі Меннінг провела у в'язниці 62 дні.

Вона була взята під варту на початку березня, коли відмовилася дати свідчення перед присяжними в суді у справі про діяльність WikiLeaks. Причиною відмови від дачі показань стала невпевненість Меннінг в конфіденційності судового процесу, що проводиться журі присяжних засідателів.

CNN відзначає, що Меннінг знову постане перед присяжними 16 травня. Якщо вона відмовиться давати показання, вона може бути визнана винною в неповазі до суду і знову поміщена під варту.

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Меннінг, яка мала звання рядового першого класу сухопутних військ, була заарештована в 2010 році за те, що передала WikiLeaks понад 700 тис. військових і дипломатичних документів, а також відеофайли, що стосуються військової операції США в Іраку. Це стало найбільшою на той момент витоком секретної інформації в американській історії.

У серпні 2013 року Меннінг була засуджена до 35 років позбавлення волі. В підсумку, Бредлі Менніг змінив стать на жіночу, а ім'я - на Челсі. У січні 2017 року Челсі Меннінг за рішенням президента США Барака Обами була помилувана. В травні 2017 року вона вийшла на свободу.

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