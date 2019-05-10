Трансгендер Мэннинг, которая была информатором Wikileaks, освобождена из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Информаторка WikiLeaks Челси Мэннинг, которая ранее приняла решение сменить пол и изменить имя с Брэдли на Челси, освобождена из-под стражи в Вирджинии. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN, передает УНН.
По данным издания, Мэннинг провела в тюрьме 62 дня.
Она была взята под стражу в начале марта, когда отказалась дать показания перед присяжными в суде по делу о деятельности WikiLeaks. Причиной отказа от дачи показаний стала неуверенность Мэннинг в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных заседателей.
CNN отмечает, что Мэннинг вновь предстанет перед присяжными 16 мая. Если она откажется давать показания, она может быть признана виновной в неуважении к суду и снова заключена под стражу.
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Мэннинг, которая имела звание рядового первого класса сухопутных войск, была арестована в 2010 году за то, что передала WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало крупнейшей на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.
В августе 2013 года Мэннинг была приговорена к 35 годам лишения свободы. В итоге, Брэдли Менниг сменил пол на женский, а имя - на Челси. В январе 2017 года Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилован. В мая 2017 года она вышла на свободу.