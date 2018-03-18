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Помер хакер, який видав інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг

Помер хакер, який видав інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг

Київ • УНН

 • 11204 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. У США 17 березня помер хакер Адріан Ламо, який повідомив американській владі про діяльність інформатора WikiLeaks Челсі Меннінга (до зміни статі - Бредлі Меннінг). Йому було 37 років, причина смерті невідома. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

“Пішов яскравий розум і співчутлива душа”, — написав він у Facebook батько Адріана на ім'я Маріо, додавши, що повідомляє про це “з величезною скорботою і розбитим серцем”.

Причини смерті хакера невідомі, в поліції округу, де він жив, подробиць не повідомили.

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Популярність Ламо отримав після зломів Yahoo !, AOL і The New York Times. Про передачу засекреченої інформації Челсі Меннінг, яка тоді була чоловіком на ім’я Бредлі, сама повідомила Ламо в онлайн-листуванні.

В інтерв’ю британській газеті The Guardian у 2011 році Ламо заявив, що рішення видати Меннінг американській владі він не приймав, але воно на нього “тиснуло”. Він додав, що буде шкодувати про суворий вирок.

Бредлі Меннінга заарештували в 2010 році за звинуваченням у передачі WikiLeaks понад 700 тисяч військових і дипломатичних документів і через три роки засудили до 35 років ув'язнення. У січні 2017 вирок пом'якшили, і Меннінг вийшла на свободу в травні того ж року за указом президента Барака Обами, який він підписав перед відходом з посади глави держави.

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