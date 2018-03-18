Помер хакер, який видав інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг

КИЇВ. 18 березня. УНН. У США 17 березня помер хакер Адріан Ламо, який повідомив американській владі про діяльність інформатора WikiLeaks Челсі Меннінга (до зміни статі - Бредлі Меннінг). Йому було 37 років, причина смерті невідома. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.