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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Актуальное
Умер хакер, который выдал информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Умер хакер, который выдал информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Киев  •  УНН

 • 11199 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В США 17 марта умер хакер Адриан Ламо, который сообщил американским властям о деятельности информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (до смены пола - Брэдли Мэннинг). Ему было 37 лет, причина смерти неизвестна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

“Ушёл яркий ум и сострадательная душа”, — написал он в Facebook отец Адриана по имени Марио, добавив, что сообщает об этом “с огромным прискорбием и разбитым сердцем”.

Причины смерти хакера неизвестны, в полиции округа, где он жил, подробностей не сообщили.

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Популярность Ламо получил после взломов Yahoo!, AOL и The New York Times. О передаче засекреченной информации Мэннинг, которая тогда была мужчиной по имени Брэдли, сама сообщила Ламо в онлайн-переписке.

В интервью британской газете The Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американской власти он не принимал, но оно на него “давило”. Он добавил, что будет сожалеть о суровом приговоре.

Брэдли Мэннинга арестовали в 2010 году по обвинению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов и через три года приговорили к 35 годам заключения. В январе 2017 приговор смягчили, и Мэннинг вышла на свободу в мае того же года по указу президента Барака Обамы, который он подписал перед уходом с поста главы государства.

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