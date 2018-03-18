Умер хакер, который выдал информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

“Ушёл яркий ум и сострадательная душа”, — написал он в Facebook отец Адриана по имени Марио, добавив, что сообщает об этом “с огромным прискорбием и разбитым сердцем”.

Причины смерти хакера неизвестны, в полиции округа, где он жил, подробностей не сообщили.

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Популярность Ламо получил после взломов Yahoo!, AOL и The New York Times. О передаче засекреченной информации Мэннинг, которая тогда была мужчиной по имени Брэдли, сама сообщила Ламо в онлайн-переписке.

В интервью британской газете The Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американской власти он не принимал, но оно на него “давило”. Он добавил, что будет сожалеть о суровом приговоре.

Брэдли Мэннинга арестовали в 2010 году по обвинению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов и через три года приговорили к 35 годам заключения. В январе 2017 приговор смягчили, и Мэннинг вышла на свободу в мае того же года по указу президента Барака Обамы, который он подписал перед уходом с поста главы государства.