Інформатора WikiLeaks знову взяли під варту

КИЇВ. 9 березня. УНН. Колишній інформатор інтернет-порталу WikiLeaks Челсі Меннінг знову поміщена під варту. Вона арештована в п'ятницю, 8 березня, після відмови дати свідчення великого журі суду в Олександрії, штат Вірджинія. Суддя Клод Хілтон заявив, що 31-річна Меннінг буде залишатися під вартою, поки вона не змінить своє рішення, передає УНН.