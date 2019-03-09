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Інформатора WikiLeaks знову взяли під варту

Інформатора WikiLeaks знову взяли під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Колишній інформатор інтернет-порталу WikiLeaks Челсі Меннінг знову поміщена під варту. Вона арештована в п'ятницю, 8 березня, після відмови дати свідчення великого журі суду в Олександрії, штат Вірджинія. Суддя Клод Хілтон заявив, що 31-річна Меннінг буде залишатися під вартою, поки вона не змінить своє рішення, передає УНН.

Напередодні Меннінг розповсюдила в соцмережах заяву, в якому допустила свій арешт і пообіцяла залишатися вірною своїм принципам. "Я повністю використовую всі наявні в розпорядженні законні засоби", - заявила вона.

В Олександрії триває процес у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. У 2010-2011 роках на платформі були опубліковані сотні тисяч секретних документів армії США про військові операції в Іраку і Афганістані, а також конфіденційні дипломатичні депеші. Джерелом цих матеріалів була трансгендер Меннінг, яка мала в той час чоловічу ідентичність.

Служивший під Багдадом старший єфрейтор Бредлі Меннінг завантажив з армійських комп'ютерів близько 700 тисяч конфіденційних документів, в яких йшлося про військові дії США в Іраку і Афганістані, і передав їх WikiLeaks.

У травні 2010 року Меннінг був заарештований, а в серпні 2013 засуджений до 35 років в'язниці. Перебуваючи в місцях позбавлення волі, Бредлі Меннінг зробив операцію зі зміни статі і став жінкою на ім'я Челсі. У травні 2016 року адміністрація екс-президента США Барака Обами помилувала Меннінг, і вона вийшла на свободу після семи років за гратами. Нинішній президент США Дональд Трамп назвав Челсі Меннінг зрадницею, яку ніколи не слід було випускати з в'язниці.

Як повідомляв УНН, WikiLeaks хоче подати до суду на The Guardian за статтю про зустрічі Ассанжа з Манафортом.

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