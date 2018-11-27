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WikiLeaks хоче подати до суду на The Guardian за статтю про зустрічі Ассанжа з Манафортом

WikiLeaks хоче подати до суду на The Guardian за статтю про зустрічі Ассанжа з Манафортом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міжнародна викривальна платформа WikiLeaks збирається подати до суду на британську газету The Guardian за публікацію статті про таємні зустрічі свого засновника Джуліана Ассанжа з екс-керівником передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа та колишнім політтехнологом “Партії регіонів” Полом Манафортом у посольстві Еквадору в Лондоні. У зв’язку зі цим платформа розпочинає кампанію зі збору коштів, повідомила вона у вівторок у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.

“WikiLeaks запускає кампанію зі збору коштів на юридичні витрати, щоб подати позов проти The Guardian за публікацію повністю сфабрикованою статті „Манафорт провів таємні переговори з Ассанжем у посольстві Еквадору“, яка сьогодні розійшлася по всьому світу, — йдеться в повідомленні. — Прийшов час The Guardian заплатити за фабрикацію новин”.

The Guardian у вівторок стверджувала, що екс-глава передвиборного штабу Трампа Трампа тричі таємно відвідував Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні. Зустрічі проходили у 2013 році, 2015 року, а також у березні 2016 року, коли Манафорт увійшов до складу штабу Трампа. Видання зазначало, що тема обговорень невідома, проте його джерело вказало, що остання їх зустріч, імовірно, зацікавила спецпрокурора Роберта Мюллера.

Сам Манафорт заявив, що ніколи не зустрічався з Ассанжем.

Як раніше інформував УНН із посиланням на The Washington Post, політтехнолог “Партії регіонів” і екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт за роботу в Україні у 2010-2014 роках заробив понад 60 мільйонів доларів, у тому числі — 31 млн доларів від українських політиків у 2012 році.

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