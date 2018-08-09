Українські політики заплатили Манафорту 31 млн доларів у 2012 році
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Політтехнолог “Партії регіонів” і екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт за роботу в Україні у 2010-2014 роках заробив понад 60 мільйонів доларів, у тому числі — 31 млн доларів від українських політиків у 2012 році. Про це заявив судовий бухгалтер ФБР Морган Магіонос на суді у справі про податкові злочини Манафорта, передає УНН з посиланням на The Washington Post.
“2012 рік, мабуть, був найприбутковішим роком Манафорта, українські політики виплатили йому 31 млн доларів”, — повідомив Магінос. Судовий бухгалтер ФБР також підтвердив, що всього з 2010 по 2014 рік Манафорт заробив понад 60 млн доларів, з яких 15 млн витратив на житло та інші придбання. Причому найбільше Манафорт витратив саме в 2012 році — понад 9 мільйонів.
Представник податкового агентства США Майкл Велш, у свою чергу, повідомив, що Манафорт не сплатив повністю податки з доходів, отриманих у 2010-2014 роках у Україні.
Він підкреслив, що податкові декларації, подані політтехнологом у ті роки, були неправдивими, оскільки Манафорт не вказав, що має рахунки за кордоном.
Як повідомляв УНН, діловий партнер екс-керівника передвиборчої кампанії американського президента Рік Гейтс розповів, як він допоміг Полу Манафорту приховати мільйони доларів, зароблені в українських клієнтів.