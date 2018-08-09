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Украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012 году

Киев • УНН

 • 19168 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Политтехнолог “Партии регионов” и экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт за работу в Украине в 2010-2014 годах заработал более 60 миллионов долларов, в том числе — 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году. Об этом заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магионос на суде по делу о налоговых преступлениях Манафорта, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Украинские политики заплатили Манафорту 31 млн долларов в 2012 году

“2012 год, пожалуй, был самым прибыльным годом Манафорта, украинские политики выплатили ему 31 млн долларов”, — сообщил Магинос. Судебный бухгалтер ФБР также подтвердил, что всего с 2010 по 2014 год Манафорт заработал более 60 млн долларов, из которых 15 млн потратил на жилье и другие приобретения. Причем больше всего Манафорт потратил именно в 2012 году — более 9 млн.

Представитель налогового агентства США Майкл Уэлш, в свою очередь, сообщил, что Манафорт не оплатил полностью налоги с доходов, полученных в 2010-2014 годах в Украине.

Он подчеркнул, что налоговые декларации, поданные политтехнологом в те годы, были ложными, поскольку Манафорт не указал, что имеет счета за рубежом.

Как сообщал УНН, деловой партнер экс-руководителя предвыборной кампании американского президента Год Гейтс рассказал, как он помог Полу Манафорту скрыть миллионы долларов, заработанные в украинских клиентов.

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