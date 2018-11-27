WikiLeaks хочет подать в суд на The Guardian за статью о встрече Ассанжа с Манафортом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Международная обличительная платформа WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию статьи о тайных встречах своего основателя Джулиана Ассанжа с экс-руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и бывшим политтехнологом “Партии регионов” Полом Манафортом в посольстве Эквадора в Лондоне. В связи с этим платформа начинает кампанию по сбору средств, сообщила она во вторник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“WikiLeaks запускает кампанию по сбору средств на юридические расходы, чтобы подать иск против The Guardian за публикацию полностью сфабрикованной статьи „Манафорт провел тайные переговоры с Ассанжем в посольстве Эквадора“, которая сегодня разошлась по всему миру, — говорится в сообщении. — Пришло время The Guardian заплатить за фабрикацию новостей”.
The Guardian во вторник утверждала, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Трампа трижды тайно посещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Встречи проходили в 2013 году, в 2015 году, а также в марте 2016 года, когда Манафорт вошел в состав штаба Трампа. Издание отмечало, что тема обсуждений неизвестна, однако его источник указал, что последняя их встреча, вероятно, заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера.
Сам Манафорт заявил, что никогда не встречался с Ассанжем.
Как ранее информировал УНН со ссылкой на The Washington Post, политтехнолог “Партии регионов” и экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт за работу в Украине в 2010-2014 годах заработал более 60 миллионов долларов, в том числе — 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году.