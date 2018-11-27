WikiLeaks хочет подать в суд на The Guardian за статью о встрече Ассанжа с Манафортом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104581 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110131 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146889 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142260 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135360 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127752 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169596 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118054 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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WikiLeaks хочет подать в суд на The Guardian за статью о встрече Ассанжа с Манафортом

WikiLeaks хочет подать в суд на The Guardian за статью о встрече Ассанжа с Манафортом

Киев  •  УНН

 • 10081 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Международная обличительная платформа WikiLeaks собирается подать в суд на британскую газету The Guardian за публикацию статьи о тайных встречах своего основателя Джулиана Ассанжа с экс-руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и бывшим политтехнологом “Партии регионов” Полом Манафортом в посольстве Эквадора в Лондоне. В связи с этим платформа начинает кампанию по сбору средств, сообщила она во вторник в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“WikiLeaks запускает кампанию по сбору средств на юридические расходы, чтобы подать иск против The Guardian за публикацию полностью сфабрикованной статьи „Манафорт провел тайные переговоры с Ассанжем в посольстве Эквадора“, которая сегодня разошлась по всему миру, — говорится в сообщении. — Пришло время The Guardian заплатить за фабрикацию новостей”.

The Guardian во вторник утверждала, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Трампа трижды тайно посещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Встречи проходили в 2013 году, в 2015 году, а также в марте 2016 года, когда Манафорт вошел в состав штаба Трампа. Издание отмечало, что тема обсуждений неизвестна, однако его источник указал, что последняя их встреча, вероятно, заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера.

Сам Манафорт заявил, что никогда не встречался с Ассанжем.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на The Washington Post, политтехнолог “Партии регионов” и экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт за работу в Украине в 2010-2014 годах заработал более 60 миллионов долларов, в том числе — 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году.

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